EXCLUSIF - Jeune homme grièvement brûlé dans un fourgon de police à Mantes-la-Jolie : "J'ai failli perdre mes mains"

La victime de ces violences policières a accepté de témoigner sur LCI, sous couvert d'anonymat. "Ils ne m'ont même pas demandé mes papiers, ils m'ont directement et plaqué au sol", affirme le jeune homme. "Ils ont commencé à me taper et à me dire 'sale négro, tu vas payer'", décrit la victime. À ce moment-là, la situation dérape. "Ils commencent à me brûler avec le chauffage et je criais 'ça brûle, ça brûle', je hurlais et ils continuaient". "C'était une horreur, c'est douloureux d'en parler. Quand je regarde mes mains, je suis encore choqué. J'ai cru que j'allais perdre mes mains".





Après son interpellation, le jeune homme a été hospitalisé pour des brûlures au deuxième et au troisième degrés. Il a dû être opéré pour recevoir deux greffes de peau et s'est donc fait prescrire trois mois d'ITT.