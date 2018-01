Médiation. Atterrissage gouvernemental et herbes folles sur le tarmac

Le projet aéroport n’est plus, l’exécutif à trancher… Le dossier Notre-Dame-Des-Landes est une histoire sans fin que nos journaux décortiquent sans fin, donnant la parole aux politiques, aux habitants, aux zadistes, aux associations de protection de ceci et de cela…Une page se tourne mais ne clôt pas totalement l’intrigue...l’épilogue de ce bras de fer du siècle passé affiche déjà plusieurs épisodes qui se bousculent dans nos éditions et semblent s’y enchevêtrer avec plaisir. Il nous faut rendre compte de la victoire des uns et de l’échec des autres. Entre déception des élus et des riverains et satisfaction des élus et des riverains, entre zone de non-droit et déni de démocratie, le feuilleton du Grand Ouest fait encore couler beaucoup d’encre ...un méli-mélo d’opinions que nos JT ne peuvent bouder, dans l’immédiat.