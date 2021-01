Médiation. En attente d’une autre actualité...

Le contenu de nos journaux télévisés est depuis près d’un an majoritairement dépendant de l’évolution de la pandémie. Une présence dans nos JT que certains qualifient d’étouffante nous reprochant de ne pas regarder ailleurs vers ces autres informations qui n’auraient, selon eux, plus leur place dans nos éditions. Notre actualité est certes orientée et dépendante de ce virus mais tous les événements autres n’ont pas été éclipsés par la contamination médiatique de la Covid. Outre l’élection américaine, les intempéries, les attentats, les actualités majeures ne sont jamais masquées dans nos journaux. Le droit de savoir, le droit d’apprendre et le droit d’être informé ont conservé leur entrée dans nos JT, un droit indélébile. Les jours se suivent et se ressemblent et nos journaux racontent, expliquent ce qui doit l’être. La crise sanitaire, en quelque sorte, est une prison dont la sortie dépend des chiffres de cette épidémie. Or, il nous faut en faire état car elle conditionne le quotidien de beaucoup d’entre nous.

Les informations liées à la pandémie actuelle sont fragiles, les vérités se bousculent, se contredisent, se certifient, certaines dominent les autres et ce sont ces dernières que nos JT exposent.