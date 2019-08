Médiation. 1 euro pour rien

Travaux d’isolation à 1 euro. Les offres à un EURO annoncées par le gouvernement dissimulent parfois des arnaques. Mais des petites entreprises estiment à tort être pénalisées par notre reportage. Exemple : "Je me permets de vous envoyer ce mail suite au reportage sur l'isolation à 1 €. Je ne trouve pas normal la mauvaise publicité que vous faites pour l'isolation à 1 € car vous mettez tout le monde dans le même panier je travaille dans une entreprise d'isolation on propose Isolation à 1 € quand les personnes sont éligibles et c'est du travail propre et qui tient dans le temps nous mettons en œuvre les matériaux nécessaires pour que ça tienne on est même reconnu RGE Le problème maintenant nos clients ou futurs clients doutent des travaux l'isolation à 1 euro et nous appellent pour annuler les rendez-vous ! si vous pouviez éviter de mettre tout le monde dans le même panier ça serait gentil pour les petites entreprises qui luttent pour rester debout." LIRE LA RÉPONSE :