Médiation.105 en 2019

Drame conjugal au Havre. Un homme de 37 ans a tué sa conjointe de 27 ans devant leurs trois enfants. Ce féminicide n’a pas été mentionné dans nos journaux d’où la réaction de certains de nos téléspectateurs. Exemple : "Pourquoi votre journal ne parle pas de l'effroyable féminicide qu'y est arrivé au Havre, ou une femme a été poignardée par son concubin devant ses trois petits enfants ." LIRE LA REPONSE :

Ce drame affiche le numéro 105 et allonge la liste des féminicides depuis le début de l’année en France. Un meurtre horrible que notre site internet n’a pas omis de relater. Sur TF1, nos JT n’ont pas tourné le dos à ce fait divers tragique mais nous en avons été informés trop tard pour réaliser un reportage digne de ce nom sur notre antenne. Par ailleurs, dans ce même journal, nous avions prévu d’y inclure une enquête sur des agressions récurrentes au sein d’un lycée et nous avons estimé, à tort peut-être, que les actes sanglants étaient bien trop présents dans cette édition pour y autoriser un nouveau chapitre. Les violences conjugales ne sont un thème que nous délaissons, bien au contraire. Pour preuve, depuis la rentrée, c’est-à-dire depuis le 26 août 2019 dernier, nous avons diffusé 7 reportages complets sur ces meurtres à répétition….Sachez que nous continuerons à le faire et ce, dès aujourd'hui.