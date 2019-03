Médiation. Ne pas parler trop vite

Silence total dites-vous ! Votre remarque manque de pondération car, vous pouvez le constater en visionnant avec plus d’attention nos journaux, dans un premier temps le malaise cardiaque du policier et la chute de la militante furent traités sur nos antennes avec une parfaite équité. Afin ne pas véhiculer des fausses informations, nous attendons parfois 24 heures pour relater avec précision un événement notamment quand celui-ci est sujet à polémique. Nous avons donc évoqué cette affaire plus longuement hier c'est à dire deux jours après l'hospitalisation de cette femme de 73 ans afin d’éviter de dire tout et son contraire dans nos éditions.