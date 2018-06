Médiation. A la place d’un autre

C’est effectivement une bourde qui est passée au travers des mailles du filet de notre système de vérification, au mixage, au visionnage et ce n’est qu’à la diffusion de ce reportage que cette coquille inexplicable nous est apparue au grand jour. La fin de journal est, en règle générale, peu sensible et peu propice aux polémiques, notre attention étant souvent centralisée sur des dossiers plus pointus il nous arrive de baisser la garde sur ce type de sujets "découvertes", à tort, il faut bien l’admettre. Prononcer le nom de Staline en présentant un tableau de Lénine relève de l’étourderie...Une erreur qui n’a pas transformé l’histoire, ni déboussolé le corps embaumé du révolutionnaire bolchevik, Vladimir Ilitch Oulianov, toujours présent sur la place Rouge, celui de Staline a, en revanche, depuis plus de cinquante ans quitté le mausolée moscovite... et son portrait n’a jamais pris la route de l’île de Porquerolles.

Désolée....