Médiation. Agressions et forces de l’ordre

Les faits rien que les faits relatés avec la plus grande neutralité telle est notre devise. Les accusations visant les forces de l'ordre se multiplient, et le gouvernement lui-même a souligné hier le devoir d'exemplarité et d'éthique qui incombe aux policiers. Des chiffres interpellent également. L'an dernier, le nombre d'enquêtes de la Police des polices a grimpé de 20%... Une hausse essentiellement due aux manifestations de gilets jaunes où les tirs de gaz lacrymogène et de LBD en particulier ont fortement augmenté...Les agressions subies par les forces de l’ordre ne sont pas absentes de nos journaux. Le policier décédé à Bron dans la banlieue lyonnaise après avoir été percuté volontairement dans la nuit de samedi par une camionnette a fait l’objet de trois reportages dans nos JT. Deux furent diffusés ce weekend et un troisième aujourd’hui dans le 13 heures, un rassemblement étant organisé dans sa ville de Metz. Nous traitons l’actualité comme il se doit sans parti pris. Ceux qui nous critiquent oublient que tout ne peut pas être dit dans un même journal. Quand un fait majeur n’est pas traité dans un JT, c’est le plus souvent tout simplement car il l’a déjà été précédemment dans un autre journal.