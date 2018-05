Médiation. Après les coups de couteau

Attaque au couteau revendiquée par le groupe Etat islamique, un Français d’origine tchétchène a blessé plusieurs personnes et tué un passant samedi soir à Paris. Un téléspectateur nous écrit : "Je trouve inadmissible et scandaleux de diffuser l’image du corps du jeune homme décédé dans l’attaque au couteau à Paris, c’est un manque de respect vis à vis de la victime et de sa famille. C’est malsain et égueulasse de montrer ces images." LIRE LA RÉPONSE :