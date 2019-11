Médiation. C’est pareil ailleurs…

Les reportages se suivent se ressemblent avec les mêmes scènes de désolation dans les régions sinistrées. Ce sont les communes les plus impactées par ces inondations qui focalisent notre attention et notamment celles qui en sont régulièrement victimes. Certes de nombreux villages, de nombreuses zones et de nombreux habitants ont subi les mêmes déboires que ceux que nos caméras exposent au grand jour mais nous ne pouvons pas être partout et répéter dans un même journal des récits identiques, des reportages jumeaux bien que localisés dans un ailleurs qui est plus proche, plus familier à certains de nos téléspectateurs.