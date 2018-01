Médiation. De l’eau, des pesticides et des inondations

Les pratiques agricoles aggravent les inondations, ce sujet a suscité un tollé de protestations : "J'ai été stupéfait d'entendre que les agriculteurs avec leurs pesticides étaient la cause principale des inondations dans le bassin parisien. Cela est inadmissible et facile de mettre en cause toute une corporation mais surtout infondé. Les pesticides pour une fois n'ont rien à voir avec cela ! Les quantités de précipitations ont été très importantes mais pas anormales non plus. Regardez plutôt du côté de l'urbanisation galopante et vous trouverez en grande partie les raisons du drame que vivent de nombreux foyers cernés par les eaux" LIRE LA RÉPONSE :