Médiation. Des agresseurs présumés

Le plateau du JT n’est pas celui d’un tribunal et nous ne sommes pas des magistrats, seules les décisions de justice rendront compte du bien-fondé des critiques. Notre fonction ne consiste pas à établir un classement de la violence et encore moins à la juger. Nous relatons des faits après vérification, certains actes déclenchent plus de réactions que d’autres et c’est leur ampleur qui nous guide dans nos choix. Les deux altercations ont été diffusées et traitées dans nos éditions, l’une à tort ou à raison a dépassé l’autre dans la course aux commentaires… haineux que nous avons pris soin de passer sous silence, bien évidemment.