Médiation. Des directs à décoder

Toutes les actualités du jour ne sont pas systématiquement achevées à l’heure du journal, nous suivons leur évolution minute par minute à la virgule près afin d’en informer aussitôt ceux qui nous écoutent et nous regardent. Pour être au plus près de la source de ladite information, il est préférable d’être sur les lieux même de la source : A Matignon pour les décisions gouvernementales, à l’Elysée pour connaitre les positions du président de la République ou ailleurs au plus près de l'événement du moment. Certes, nous possédons des téléphones, des ordinateurs mais il est plus efficace pour obtenir la confirmation d’un fait majeur de rencontrer des personnes proches des décideurs ou les décideurs eux-mêmes. Un direct durant le journal entend également signifier aux téléspectateurs que l’actualité en question n’est pas terminée. Une intervention sur le plateau du journal est quant à elle davantage destinée à analyser un fait, à comparer des données. La réalisation d’un journal a des codes.