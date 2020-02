Médiation. Des euros et des francs

Entre les francs et les euros, le ressenti de nos téléspectateurs oscille entre le vrai et le faux. Notre commentaire tanguait entre les plus et les moins à la recherche du juste équilibre. Pour remonter le temps nous avons examiné les données sur des sites officiels que je vous invite à consulter ci-dessous. Notre calcul prenait en compte l’érosion monétaire liée à l’inflation c’est-à-dire l’équivalent en pouvoir d’achat des années concernées. Ainsi la somme de 2,50 euros en 2020 est égale à 2,60 francs en 1970. Certes le prix de la baguette a beaucoup évolué en 50 ans, elle se payait alors 0,57 centimes, le SMIC se situant autour de 3 francs de l’heure, il correspondait bien, comme nous l'avons dit, à l’achat d'environ 5 baguettes. Bien sûr, comparer deux époques peut prêter à confusion car estimer la valeur d’une denrée alimentaire d’une génération à l’autre se heurte à des paramètres personnels qui ébranlent chez certains nos explications, fiables heureusement.

PS : Voici les sites de conversion utilisés : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42810

- https://france-inflation.com/prix_du_pain_depuis_1900_en_france.php