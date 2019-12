Médiation. Des pensions au premier plan

Les montants des pensions que nous avons annoncés relèvent de données très officielles. Nos commentaires ne sont pas immunisés contre les erreurs mais en règle générale les bourdes sont absentes de nos journaux. Nous nous efforçons de vérifier et recouper nos informations avant de les présenter à notre public. Je peux donc vous affirmer que nos informations sont fiables, elles ont été vérifiées auprès d’organismes agréés. Dans le cas qui vous intéresse, sachez que nos chiffres émanent directement de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF. (https://www.cprpsncf.fr/accueil ) . Nous avons également consulté le rapport de la Cour des Comptes avant de diffuser le montant de ces pensions dans notre journal. (https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190716-rapport-regimes-speciaux-retraite.pdf ) . Deux sources étant toujours préférables. Je vous précise enfin que les chiffres que nous avons affichés sur notre antenne ne sont qu’une moyenne. Il y a par conséquent des cheminots qui gagnent plus et d’autres dont la pension est moindre.