Médiation. Des plus et des moins

Certes, nos commentaires ne sont pas immunisés contre les erreurs mais en règle générale les bourdes sont absentes de nos journaux. Nos informations sont fiables, elles sont vérifiées auprès d’organismes agréés ou de témoins directs. Cette protection contre le "n’importe quoi" est notre marque de fabrique. Ce préambule entend contredire vos critiques avant d’exposer un raisonnement plus mathématique. Un régime de retraite s’auto-finance quand le solde des actifs est supérieur à celui des anciens salariés. Or, dans certains secteurs l’équilibre requis pour stabiliser les comptes n’y est pas. Cette différence doit être comblée. A EDF et Enedis, par exemple, la retraites est financée par une contribution facturée aux abonnés baptisée "contribution tarifaire d’acheminement", un pactole estimé à 800 millions d’euros par an qui regonfle les caisses du groupe électrique.

PS : L’une de nos sources se nomme le rapport de la Cour des comptes, elle détaille le régime de retraite d’EDF dans un chapitre intitulé "des régimes en grande partie supportés par les finances publiques "