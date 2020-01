Médiation. Des rassemblements musclés

Notre fonction consiste à rendre compte de ce que l’on voit sans émettre de jugement de valeur. Les grévistes les plus déterminés ont décidé de passer à des modes d'actions plus musclés ou plus spectaculaires, nous les avons simplement relatés. Ce fut le cas vendredi, par exemple, lors d’une opération coup de poing devant la pyramide du Louvre. La contestation sociale semble basculer dans une phase plus radicale, c’est ce que nous avons expliqué dans nos journaux sans pour autant affirmer que ces rassemblements sporadiques émanaient d’organisations syndicales, les leaders les ont d’ailleurs condamnés. Le reportage diffusé le lendemain ne montrait aucun syndicat du doigt comme le prouve le texte exact de notre commentaire ci-joint : "Quand des manifestants perturbent la sortie " théâtre " du chef de l'Etat vendredi soir, ce ne sont pas des responsables syndicaux ou des chefs de partis qui en sont à l'origine mais des groupes plus obscurs qui s'organisent via les réseaux sociaux. Même les syndicats semblent dépassés. Tous condamnent la violence et assurent en faire les frais. "