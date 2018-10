Médiation. Des vaccins autorisés qui divisent

La vaccination contre la grippe a débuté samedi 6 octobre. Le gouvernement teste la possibilité de se passer d'un médecin dans certaines régions françaises. 400 officines sont volontaires, les Français peuvent désormais se faire vacciner dans leur pharmacie. Mais, les infirmières libérales protestent et nous reprochent de ne pas les mentionner dans nos reportages. Exemple : "Infirmière libérale, je suis très surprise que notre profession ne soit jamais citée concernant la vaccination contre la grippe. Nous assurons un service 365 jours par an, nous faisons les vaccins depuis des années, nous sommes auprès de la population, des patients, très disponibles et réactives, pourquoi ne pas nous citer et vous focaliser sur les pharmaciens." LIRE LA RÉPONSE :