Médiation. Duels électoraux en mairie

A quelques jours des élections municipales, nous proposons une série de dossier sur les problèmes auxquels sont confrontés les communes françaises. Des sujets variés : pollution, désertification, insécurité, pauvreté…etc. Ces reportages n’entendent pas initier un débat électoral mais présenter des faits récurrents dans bon nombre de municipalités. La campagne ayant officiellement débuté le 03 février, conformément à la loi, le temps de parole des candidats est soumis à des règles strictes supervisées par le CSA. Pour ces élections, l’équité prévaut ce qui signifie que chaque candidat à un temps d’antenne proportionnel à sa représentativité sur la scène locale ou nationale. Cette réglementation nous impose d’afficher les listes en concurrence lors de la diffusion de nos reportages et c'est ce que nous faisons, elles sont donc clairement identifiées dans nos JT. Or, tous les candidats n’ont pas encore déposé leur liste à la préfecture, ils ont jusqu’au 27 février pour le faire. Ainsi, ceux qui n’ont pas effectué cette démarche échappent légalement à notre caméra. Les Français doivent élire 500 000 conseillers municipaux pour 6 ans. La France compte 34 966 communes. Seules les grandes villes emblématiques auront droit à un regard plus intrusif sur les candidats au siège de maire. Les duels les plus symboliques seront exposés dans nos éditions. Les municipalités plus anodines seront absentes de nos journaux même si certaines nous serviront d’exemple pour illustrer les thèmes les plus représentatifs de la société actuelle.