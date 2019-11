Médiation. Emporter par la foule… !

Cette chronique hebdomadaire vise à mettre fin aux fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux. La dernière en date a réveillé votre esprit critique en y installant le doute, preuve s’il en était besoin que les contre-vérités font de la résistance et déforment, parfois durablement, la lecture d’un évènement. Nous avons décrypté les faits après les avoir, bien évidemment, vérifiés. Le 30 octobre à Rouen, des internautes ont dénoncé une rencontre fortuite entre le président de la République et un militant LaREM. Le chef de l’Etat aurait choisi son interlocuteur. Ce bain de foule n’avait rien à leurs yeux de spontané mais relevait davantage d’une mise en scène. C’est à ces interrogations, ses suspicions, nombreuses, que nous avons voulu répondre pour informer comme il se doit notre public. Nous avons avec minutie regardé les vidéos et écouté les dialogues puis résumé ces séquences dans notre rubrique "INFO/INFOX" en respectant cette neutralité que vous évoquez et qui demeure ancrée dans notre ADN.