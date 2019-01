Médiation. Et maintenant le blanc

La tempête Gabriel et la vigilance neige-verglas déclenchée par Météo France ont conduit nos journaux à s’y intéresser plus que de raison dans la capitale selon certains téléspectateurs. Exemple : "Nous sommes en plein hiver et il neige. Et vous en faites la une ce soir ! Et sinon, à part parler de ce qui se passe en région parisienne pour la neige et les conditions de circulation, le centre de la France on en parle ou pas........ ?" LIRE LA RÉPONSE :