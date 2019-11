Médiation. Faire taire les autres…

La liberté de pensée conserve son pouvoir sur nos chaines, votre remarque démontre que nos JT, nos analyses et nos débats ne conditionnent pas l’esprit critique de ceux qui nous regardent. Les débats d’opinion alimentent nos antennes, les propos de certains choquent parfois mais dans un match d’idées, les arbitres que nous sommes brandissent si cela s’avère nécessaire le carton rouge. Quant au pluralisme politique, il repose sur une réglementation très stricte. Les interventions des uns et des autres ne sont pas "libres de droits ". Scrupuleusement donc et conformément à cette réglementation qui édicte "le principe du pluralisme politique", tous les courants de pensée, chez nous, ont la parole.