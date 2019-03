Médiation. Il faut de tout pour un faire un JT

Il existe sur notre planète des lieux paradisiaques réservés aux vacances des très riches, ces résidences privées ancrées dans un décor de rêve sont le plus souvent interdites à nos caméras. Quand la possibilité nous est donnée d’accéder à ces refuges huppés, nous ne la boudons pas car ce que nous pouvons voir et filmer nos téléspectateurs peuvent grâce à nos images découvrir à leur tour ces palaces dorés. Notre métier consiste à regarder ce qui nous entoure et à le décrire du mieux que nous pouvons. N’oubliez pas que nos journaux s’adressent à tout le monde et parlent de tout le monde, des miséreux comme des stars, les pauvres et les riches sont dans nos JT sans distinction. Toutes les catégories sociales ont leur ticket d’entrée dans nos journaux, la photo de notre société est régulièrement décryptée dans nos éditions mais nos reportages, aussi informatifs soient-ils, n’ont pas la prétention de pouvoir réduire les inégalités.