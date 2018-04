Médiation. L’actualité vieillit vite

La tempête Fakir tropicale est passée très rapidement sur l'île de La Réunion mais elle a causé la mort d’un jeune couple et de très gros dégâts matériels en raison de vents violents et de coulées de boue. Un téléspectateur nous écrit : "Je suis une inconditionnelle de vos journaux télévisés depuis des décennies. Extrêmement déçue aujourd'hui par votre JT de 13h...pas un mot sur La Réunion et les sinistres occasionnés par la tempête Fakir. Depuis fort longtemps je trouve que les Antilles sont toujours privilégiées par rapport à La Réunion. Confirmation encore aujourd'hui.. Comment pouvez-vous ne pas revenir sur ce sujet d'actualité ? Je ne comprends pas. N'est-ce pas aussi voire plus important que certains sujets abordés dans le journal d'aujourd'hui ? Grosse déception !" LIRE LA RÉPONSE :