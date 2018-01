Médiation. L' Épiphanie suit plusieurs calendriers

La défense de la laïcité ne conduit pas à mélanger toutes les religions et à n’en privilégier qu’une. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël avec 13 jours de retard par rapport aux catholiques conformément au calendrier julien. La nativité se fête en conséquence le 7 janvier. Les Rois mages interviennent dans les textes évangéliques le 6 janvier, jour de l’Epiphanie chez les catholiques. Les orthodoxes, toujours en vertu de leur calendrier, se purifient le 19 janvier, jour de l’Epiphanie en se plongeant dans l’eau, ce rite symbolise le baptême du Seigneur. Les dates des saintes écritures concernant la naissance du Christ sont invariables, celles de Pâques, en revanche, changent chaque année et dépendent d’observations astronomiques et notamment de la pleine lune et de l’équinoxe de printemps.