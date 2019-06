Médiation. Le football pour tous

Nous recevons des critiques sur ce sujet et nous les entendons. Le journaliste reconnait que sa formulation en début de séquence était malvenue. Elle est contraire à l’objectif même de ce résumé qui était de montrer le geste sportif, la beauté de l’action, l’engagement sur le terrain, la dramaturgie des matchs et de mettre en valeur, ainsi, le football féminin. Malheureusement ce début inapproprié a rendu inaudible et invisible le reste du reportage et sincèrement, nous le regrettons.