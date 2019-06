Médiation. Le thermomètre guide nos JT

Des records absolus ont été battus, d’autres le seront demain. Les températures exceptionnelles conditionnent notre quotidien, le modifient et ces changements propres à ce mercure qui s’affole sont exposés au grand jour sur nos écrans. La canicule s’est emparée de nos JT et semble parfois les étouffer mais les avis de vigilance émis par Météo France ont viré aujourd’hui au rouge, un seuil d’alerte jamais déclenché auparavant. Toute la France métropolitaine est concernée car même les départements épargnés par cette vague chaleur en subissent les conséquences, les épreuves du brevet qui devaient avoir lieu cette semaine sont, en raison de ces températures historiquement élevées, reportées dans tous les collèges. Cet épisode s’avère être sans précédent par son intensité depuis 1947 et l'établissement de relevés météorologiques détaillés. Le souvenir de la canicule de 2003 pousse les pouvoirs publics à la plus grande prudence face aux risques sanitaires, nous relayons ces appels car nous n’oublions pas que cet été-là, la France comptait ses morts.