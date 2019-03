Médiation. Le tour du monde des tragédies

Dans le monde, malheureusement, les massacres, les conflits religieux et ethniques sont une actualité quotidienne, récurrente et qui, en raison de cette répétition a parfois tendance à devenir invisible. Nous ne pouvons pas traiter ces événements terribles en quelques secondes sans prendre le risque de les minimiser et de les banaliser. Le monde est souvent trop grand pour un JT mais souvent ne veut pas dire tout le temps. Nous n’avons certes pas évoqué les tueries qui se sont déroulées dans le centre du Mali mais nous avons regardé de plus près grâce à nos envoyés spéciaux la crise humanitaire qui, après le passage du Cyclone, endeuille le Mozambique. Certes ces drames ne sont comparables mais Il nous est impossible de transformer notre journal en catalogue de l’horreur. Les informations se suivent dans nos éditions, se complètent et se veulent éclectiques