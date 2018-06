Médiation. Les 0,2% de propriétaires non assurés

Notre rubrique "Question du jour" avait pour thème l’indemnisation des habitations et des biens en cas de sinistre suite aux récentes intempéries, nous ne nous sommes par conséquent pas arrêtés sur la légalité de l’Assurance Multirisque Habitation que vous citez. Cette assurance est obligatoire pour tout le monde sauf, comme vous le précisez, pour les propriétaires qui ne vivent pas en copropriété. Or selon la fédération française de l’assurance 99,8% des Français assurent aujourd'hui leur logement qu’ils soient propriétaires ou pas. 99,8 % ce n’est certes pas 100% mais nos propos concernaient de fait la grande majorité de nos téléspectateurs. Résumer en moins de 2 minutes la procédure à suivre pour être indemnisé nous oblige dans un JT à nous concentrer sur l’essentiel. Pour être compris de tous nos explications doivent d’être simples et limpides et ne pas être embrouillées par des détails. Il nous arrive ainsi de faire des impasses, d’édulcorer nos commentaires et de mettre aux oubliettes certains éléments d’un dossier, les 0,2% de Français dont vous parlez furent les sinistrés des sinistres.