Médiation. Les bons et les méchants de l’autre côté du périphérique

En ce début d’année, notre regard sur l’actualité ne vous laisse pas sans voix, les remarques des téléspectateurs n’ont fait qu’une timide pause pendant cette période de fêtes et retrouvent leur ampleur en ce mois de janvier. Ce sont les agressions de deux policiers en banlieue parisienne qui génèrent le plus de commentaires. Tous ne sont pas élogieux, pourtant, comme le veut la profession, dans nos reportages nous avons donné la parole aux "coupables" et aux " accusés". Des sujets sur les violences dont sont victimes les forces de l’ordre ont été largement diffusés dans nos JT au grand dam de certains jeunes…d’autres reportages sur le malaise de ces mêmes jeunes y ont en quelque sorte répondu. La très sensible balance de l’information est parfois difficile à régler pour être équitable et satisfaire le grand public qui est le nôtre. Notre devoir est de relater des faits et autant faire se peut, sans autocensure, car il n’y a pas deux "France" dans nos journaux.