Médiation. Les retraités comptent et recomptent dans nos JT

Le devenir des retraités et leur pouvoir d’achat sont des thèmes récurrents dans nos journaux, tous les jours ou presque un sujet les concernant est diffusé dans nos éditions. Une omniprésence qui fatigue, par ailleurs, certains de nos téléspectateurs. Les seniors qui s’expriment dans nos JT illustrent physiquement une actualité précise. Leur témoignage permet de comprendre l’impact des décisions gouvernementales sur les ménages concernés. Un exemple expose une réalité partielle car tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi pour expliquer du mieux que nous le pouvons à ceux qui nous regardent les réformes à venir, les exemples se succèdent dans nos éditions mais un exemple reste un exemple qui par définition ne peut représenter tout le monde. Les chiffres, les augmentations que nous citons correspondent à ces mêmes exemples, ils sont par conséquent liés au montant de la pension des bénéficiaires et donc variables. Les retraités nous interpellent fréquemment sur notre lecture de leur quotidien, nous ne pouvons pas répondre à tous d’autant qu’en règle générale, leur réclamation n’est pas globale mais correspond davantage à une situation plus personnelle. Les cas individuels pénalisent souvent les explications. Nos JT se suivent et se complètent, tout ne pouvant pas être dit dans un même journal. Il nous arrive parfois d’avoir le sentiment de ne pas être en harmonie avec les souhaits de ceux qui nous regardent, de sous ou sur évaluer une actualité. Ce site est destiné à rétablir, si besoin est, le juste équilibre entre l’information primordiale et celle qui l’est beaucoup moins.