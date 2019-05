Médiation. Marche arrière

L’attaque d’un hôpital soulève l’indignation et ce quel que soit le pays où ce type d’agression se déroule. Dans un premier temps, les commentaires étaient donc virulents et très critiques contre les présumés auteurs mais le doute étant l’un des paramètres de notre profession, des vidéos et des témoignages ont, très vite, atténué l’emballement médiatique et modifié notre regard sur l’incident qui a eu pour cible l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière en marge du traditionnel défilé du 1er mai. Dès hier donc, l’attaque a changé d’échelle et est devenue une intrusion. Notre journal de 20 heures et nos débats sur LCI ont aussitôt recalibré cet événement comme il se doit. L’information évolue, elle n’est pas figée sur nos écrans et si parfois elle semble bien sombre pour une partie de ses acteurs, nous l’éclaircissons, si besoin est, si la vérité des faits que nous relatons l’exige.