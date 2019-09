Médiation. Match entre les ballons ronds

Il faut bien l’admettre, tous les ballons ronds n’ont pas la même ferveur dans les médias. La Coupe du monde de basket a débuté hier en Chine mais la première victoire de l’équipe de France contre l’Allemagne est restée bien silencieuse sur de nombreux écrans. Une compétition internationale de football est synonyme d’engouement planétaire et devient très vite un événement commenté sur tous les continents. Les autres sports, en revanche, ont beaucoup moins de succès dans les conversions et par conséquent, sur les antennes . Il vous faut comparer ce qui est comparable et comprendre nos choix car nous nous intéressons aux actualités qui concernent le plus grand nombre. Si les basketteurs français se qualifient pour la finale, notre regard sera, sans nul doute, grand ouvert sur cette rencontre.