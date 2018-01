Médiation. Mauvais temps jusqu’à plus soif dans nos JT

Les intempéries remplissent une grande partie de nos journaux, certains apprécient , d’autres beaucoup moins . Un téléspectateur mécontent nous écrit : « Un journal TV peu intéressant. Sans doute serait-il logique de laisser le temps aux nombreux bulletins météorologiques et développer davantage de sujets politiques, économiques et internationaux Sans oublier de nous parler de ceux qui réussissent et pas seulement de ceux qui perdent » LIRE LA RÉPONSE :