Médiation. Ne pas confondre coup de poing et fusillade

Les agressions de policiers sont malheureusement récurrentes mais toutes ne sont pas de la même ampleur. Leur caractère exceptionnel et leur gravité déterminent nos choix. Nous avons réalisé 8 sujets depuis le début de l’année sur les violences physiques dont sont victimes les forces de l’ordre, les actes à connotation terroriste n’étant pas inclus dans ce décompte, les échauffourées lors des manifestations également. A Grenoble, ce sont 4 CRS de Chalon-sur-Saône qui ont été attaqués ils jouaient à la pétanque près de la cité Mistral, quartier sensible où les incidents sont fréquents. Après les avoir insultés un groupe de jeunes les a frappés. Les 4 hommes souffrent de plaies et d'hématomes, le plus atteint présente une fracture de la mâchoire...A Marseille, dans la cité de la Busserine haut lieu du trafic de drogue, la menace relevait de gangs rivaux et lors de cette confrontation un commando armé de kalachnikov mettait en joue les policiers... Nous ne faisons pas d’amalgame entre coup de poing et fusillade, entre scènes de guerre et bagarres...