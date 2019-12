Médiation. Paris à l’arrêt

Certes la France est plus vaste que la région parisienne mais la capitale centralise toutes les revendications et concentre tous les problèmes. Les Franciliens représentent 1/5 de la population ainsi quand les transports sont perturbés la galère qui suit affecte un bon nombre de Français, made in Paris. Notre public, Parisiens ou pas, doit être informé sans distinction. Vous avez raison, Paris n’est pas la France or c’est à la France que nos journaux s’adressent. Cependant contrairement à ce que vous dites, nous avons évoqué, reportages à l’appui, les retards, les bouchons, les files d’attente aux stations de bus, sans oublier les gares vides d’autres villes : Lyon, Marseille, bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Rennes, Nantes ...pour ne citer qu’elles. Nous ne pouvons pas être partout, dans toutes les communes, sur toutes les routes ou sur tous les quais où les passagers se massent et affichent parfois leur ras le bol…Résumer ces grèves en détaillant région après région leurs répercussions sur le quotidien des uns et des autres nuirait à la qualité de notre information. Ses conséquences étant souvent les mêmes partout ou presque.