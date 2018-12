Médiation. Paris a une longueur d‘avance

Le pouvoir exécutif siège à Paris et c’est vers la capitale ce samedi comme les précédents que des milliers de Gilets jaunes ont convergé. La ville lumière attire les manifestations dans bien des domaines et c’est donc ce lieu privilégié pour bien des contestations et des rassemblements qui centralise notre regard. Ceci étant dit, vous avez raison, Paris n’est pas la France or c’est à la France que nos journaux s’adressent. Cependant contrairement à ce que vous dites, nous avons montré entre autres des dégâts à Saint Etienne, au Puy en Velay, à Tours, à Bordeaux, à Toulouse... mais il faut bien l’admettre, nous ne pouvons pas être partout, dans toutes les villes ou sur tous les ronds-points où les Gilets jaunes brandissent leur ras le bol. Reconnaissez que la province a bien eu la parole depuis le 17 novembre dans nos éditions, si vous êtes un de nos fidèles téléspectateurs vous ne pouvez le nier, des Gilets jaunes interviennent en direct dans nos journaux de leur campement, de leur site de blocage et les incidents qui ont émaillé les manifestations du weekend dernier n’étaient pas que parisiens… mais il ne faut pas résumer ce mouvement en affichant région après région des rassemblements qui relatent les mêmes revendications ou ces scènes de pillage qui entachent la lecture de ce malaise social.