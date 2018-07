Médiation. Place de la Contrescarpe

L’affaire "Benalla " n’est pas sans intérêt pour un grand nombre de Français, elle en passionne même certains qui ont suivi de près sur LCI les auditions de hauts responsables de l’Etat à l’Assemblée nationale et au Sénat. D’autres, en revanche, regrettent que nous lui consentions autant de temps dans nos JT. Cette actualité s’est transformée en une semaine en un feuilleton politico-judiciaire dont nous avons détaillé les chapitres. Ces chapitres étant pour la plupart denses, nous leur avons accordé une attention peut-être un peu trop généreuse. Ceci dit, les parlementaires qui s’estiment depuis plus d’un an frustrés par les méthodes de l’Elysée et du gouvernement ont très vite pris possession de ce dossier sensible. Cette réaction parlementaire est en soi une actualité pleine et entière que nous nous devons de traiter, ne serait-ce que par son caractère inédit. Cela a renforcé de fait la couverture médiatique que nous sommes tenus d’assurer. L’information a été portée à la connaissance du public, comme il se doit, en s’étalant dans la presse et donc dans nos journaux.