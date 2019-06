Médiation. Stop ou encore

Que vous dire sans me répéter… le mouvement des "Gilets jaunes" a eu la place qui lui était due en raison de sa résonance massive à travers tout le pays. Ne pas parler de lui aurait été contraire à notre devoir d’informer. Mais depuis plusieurs semaines il n’est plus sur le devant de la scène, l’actualité principale a pris une autre direction. Cette actualité nous ne la décidons pas, nous l’analysons du mieux que nous pouvons pour répondre à la demande de nos téléspectateurs désireux de connaitre les événements du jour. Or, l’information du moment est davantage footballistique et caniculaire que portée par les manifestations du samedi qui depuis le 17 nombre alimentent copieusement nos éditions et nos débats.