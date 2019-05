Médiation. Tourisme et terrorisme

L’assaut des commandos Marine a dominé l’actualité ces derniers jours, deux militaires ont été tués au Burkina Faso lors d’une opération ayant permis la libération de 4 otages dont les deux Français enlevés au Bénin. Ce sont ces soldats morts au combat qui ont focalisé notre attention en raison, notamment de l’hommage national qui a été rendu à ces deux membres des forces spéciales, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Face à leur acte de bravoure, les otages ont très vite disparu de nos écrans, des hommes montrés du doigt par certains car indirectement "responsables" de cette offensive mortelle. Mais des otages même inconscients des risques encourus restent des victimes et non des coupables car les accusés d'une telle tragédie demeurent principalement les ravisseurs issus de cellules djihadistes qui gangrènent la région. Nous n’avons effectivement peut-être pas assez parlé d'eux, sans doute pour ne pas transformer de ces islamistes, ces criminels en vainqueurs médiatiques.