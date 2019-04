Médiation. Un chronomètre politique

Ne vous méprenez pas, les interventions des politiques sur nos antennes ne sont pas "libres de droits" et ne dépendent pas de notre bon vouloir. En ce 1er avril, les représentants des différents partis voient leur compteur remis à zéro comme l’impose la loi. Tous les trimestres, le sacro-saint temps de parole s’équilibre, la ligne d’arrivée de ce premier marathon de l'année 2019 étant fixée au 31 mars. Hors campagne électorale, les interventions des politiques répondent à un minutieux calcul, elles correspondent à des règles strictes que notre groupe respecte au pied de la lettre. Scrupuleusement donc et conformément à cette réglementation qui édicte "le principe du pluralisme politique", tous les courants de pensée gardent une place sur nos antennes. Le choix des personnalités interviewées n’est pas arbitraire, les politiques de droite et de gauche, de la majorité et de l’opposition possèdent, légalement, un droit d’entrée dans nos JT. La nouvelle règle instituée en 2018 offre un tiers du temps d'antenne à l'exécutif, c’est-à-dire au président et aux membres du gouvernement et les deux tiers restants étant partagés selon le principe d'équité entre les différentes formations politiques. Le parti massivement représenté actuellement dans l’hémicycle est proche du locataire de l’Elysée, ce sont donc les députés LaREM qui disposent de la plus grosse part du gâteau médiatique.