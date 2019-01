Médiation. Un classement loin des idées reçues

Les Gilets jaunes critiquent parfois la mauvaise utilisation de l'argent public. Privilège des élus, manque de redistribution aux plus démunis. Cette semaine, le gouvernement a donné quelques chiffres qui vont souvent à l'encontre de certaines idées reçues. Ce sont les retraites qui sont les plus onéreuses et cette affirmation a fait grincer des dents les intéressés. Exemple : "Cela fait plusieurs fois que j'entends dans le journal télévisé que les retraites sont le plus grand poste de dépenses de l'Etat. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas celui-ci qui finance les retraites mais bien les salariés et les patrons avec leurs cotisations sociales. De plus, un retraité a cotisé toute sa vie et la retraite n'est pas une aide sociale mais un dû et un droit issu de ses cotisations pendant toute sa carrière. " LIRE LA RÉPONSE :