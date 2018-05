Médiation. Un dialogue de sourds

Au lendemain de ce 1er mai des questions restent posées et des réponses crédibles seront au sommaire de nos différents JT et débats. Mais avec des "si" il est aisé définir le modèle à suivre, d’écrire le scénario parfait. Dans ce type d’affrontements nous ne sommes, je vous rappelle, que des témoins. Nos récits sont épaulés par des images, parfois trompeuses car nos caméras sont figées sur les actions qui se déroulent devant l’objectif et non sur les espaces plus calmes comme exemple les rues adjacentes au parcours de la manifestation dans lesquelles hier les nombreux cars des forces de l’ordre étaient stationnés. Nous n’avons pas des yeux partout et c’est parfois bien dommage. Mais nos limites ne pénalisent en rien nos analyses destinées à informer voire à équilibrer la parole de tous les intervenants à défaut de pouvoir harmoniser leurs invectives...