Médiation. Un passé militaire n’est pas une plus-value pour un crime

Il est vrai que nous avons tendance à examiner à la loupe la vie des présumés coupables et de préciser dans nos reportages leurs activités passées, quelles qu’elles soient. Souvent, il s’agit juste d’éviter de répéter un nom dans une phrase. Certes, concernant Nordahl Lelandais, son engagement au sein de la brigade cynophile de l’armée a été, maintes fois, cité dans nos journaux mais cette indication sur sa carrière militaire n’est pas accusatrice et ne suggère pas de sa part une connaissance approfondie du déroulé des enquêtes criminelles. Nous ne sous- entendons pas qu’une présence sous les drapeaux soit une plus-value dans l’accomplissement d’un homicide. Au cours de cette période sous l’uniforme, Nordahl Lelandais a, sans doute, reçu une formation spécifique sur le maniement des armes et sur les techniques de déplacement notamment en un milieu hostile. Mais, le sang-froid militaire dans une situation critique ne donne pas les clés du meurtre parfait. Les nombreuses séries policières sont plus riches en enseignement sur les méthodes à suivre pour éviter les menottes et la prison qu’une formation au sein de l’armée. A ces feuilletons télévisés, un ancien plombier ou un ancien secrétaire a autant accès qu’un ancien militaire. Une parfaite connaissance des lieux est, également, un atout fiable qui ne dépend pas de la profession de l’intéressé. Par ailleurs, devant son petit écran, chacun sait que le témoignage de l’ADN est une preuve irréfutable, la science a aujourd’hui le dernier mot et c’est ce que nous avons expliqué dans nos JT.