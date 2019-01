Médiation. Un petit plus en attente

Une enquête réalisée dans une zone commerciale auprès de clients rencontrés au hasard a soulevé bien des critiques. Exemple : "C’est toujours la même chose, vous faites bien passer ce que vous voulez....ça me fait sortir de mes gonds....je viens de voir un reportage dans une cité commerciale , une retraitée qui touchait 1650 euros par mois et qui se plaignait.... Mais nous avons 1600 euros à deux ! alors comment on fait nous? et nous ne sommes pas les seuls, mais ça vous n'en parlez jamais !" LIRE LA RÉPONSE :