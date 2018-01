Médiation. Un procès en continu

Le propre des chaines d’information est de relater des informations en continu, certains évènements sont ainsi plus ou moins grossis par ce type de médias. LCI répond partiellement à cette définition, notre chaîne étant davantage axée sur les débats d’actualité. TF1 a deux rendez-vous quotidiens consacrés à l’information, les choix éditoriaux y sont, par conséquent, plus restreints. Mais l’actualité reste l’actualité et elle n’est boudée par aucun de nos journaux. Le procès de Jawad Bendaoud a débuté le 24 janvier au tribunal correctionnel de Paris, le 20 heures du même jour a, évidemment, traité cette affaire sensible en diffusant un reportage de Thibault Malandrin, notre spécialiste justice, présent à l’audience. Jawad Bendaoud est soupçonné d'avoir hébergé plusieurs auteurs ou commanditaires des attentats du 13 novembre. Ce premier procès en lien avec les attaques meurtrières du Stade de France et du Bataclan s’achèvera la semaine du 12 février. Dès que le jugement sera rendu, il va de soi que nos journaux le porteront à la connaissance du public, en grand ou petit format.