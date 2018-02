Médiation. Un terroriste qui fait trop de bruit

La démocratie implique une justice équitable et non la loi du talion. Le nom de l’accusé évoque des actes barbares emprisonnés dans nos mémoires, dans la mémoire collective. Ce souvenir cruel hante les rescapés des attentats et les proches des disparus. Mais, l’origine de cette horreur se juge dans les tribunaux, c’est le déroulé de ce premier procès dont nous faisons état dans nos journaux. Certaines familles de victimes assistent à l’audience, c’est à elles que nous avons donné, en priorité, la parole dans nos reportages. Elles veulent savoir, elles veulent comprendre...la majorité de nos téléspectateurs également. Le silence médiatique n’est pas une valeur sure, il pénalise le droit à l’information.