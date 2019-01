Médiation. Une autre couleur dans les rues de Paris

Manifestation des « foulards rouges » ce dimanche mais avec peu de résonance dans nos JT selon les participants. Exemple : "il y avait à Paris une manif des foulards rouges (pour une fois) Vous en avez à peine parlé, quand il s'agit des gilets jaunes et des casseurs vous passez et repassez la manif du matin au soir en boucle comme s'il s'agissait d'un spectacle. Je comprends qu'une manif de citoyens paisible ne soit pas du grand spectacle. Vous auriez pu au moins interroger des manifestants, les inviter sur vos plateaux. C’est écœurant ! C'est parce que tout s’est bien passé sans casseurs et affrontements avec la police Vous béatifiez vraiment la casse et les comportements délictueux." LIRE LA RÉPONSE :