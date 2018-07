Médiation. Une évasion en plusieurs étapes

Certains détenus sont connus du grand public, Redoine Faïd appartient à ce cercle très fermé des malfaiteurs qui ont fait la une de bien des journaux avant leur dernière incarcération. Redoine Faïd a été condamné à une peine de 25 ans pour sa participation au meurtre d'une jeune policière en mai 2010. Mais avant son retour à la case prison ce criminel a eu une place de choix dans les médias en tant que repenti notoire grâce à un livre dans lequel il relatait son expérience de braqueur. Samedi dernier, sa fuite spectaculaire de l’établissement pénitentiaire de Réau a surpris tout le monde car après sa première évasion en 2011 il devait se soumettre à une surveillance drastique. Son évasion, par conséquent, interpelle et pose davantage de questions qu’elle n’apporte de réponses... Ce sont ces interrogations sur la sécurité des maisons d‘arrêt en général que nous avons exposées longuement dans nos journaux notamment en détaillant l’architecture de la centrale de Réau et plus particulièrement les quartiers réservés au grand banditisme. Je vous précise qu’outre le déroulé des faits nous n’avons pas omis dans nos JT de donner la parole aux victimes, leurs témoignages ont été largement diffusés sur nos sites. Sachez qu’une actualité ne se traite pas toujours en une seule journée, il nous faut parfois du temps pour en faire le tour...et expliquer ce qui peut l’être.