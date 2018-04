Médiation. Victoire australienne face au "Baron rouge"

Votre remarque m’a incitée à éclaircir ce chapitre de notre histoire. Après avoir consulté les archives du centenaire 14-18, j’en arrive à la même conclusion que le journaliste accrédité défense qui a signé ce sujet dans le 20 heures. Le "Baron rouge" a été abattu par un tir d’artillerie alors qu’il était pourchassé par un avion canadien mais le tir qui lui fut fatal a été attribué officiellement aux soldats australiens postés au sol et non au célèbre pilote canadien. En procédant par élimination sur un avion cible, le documentaire «"The Death of the Red Baron" démontre que le tireur ne pouvait pas être un aviateur, le Baron rouge ayant été tué d’une seule balle. Ce tir n'a pas pu provenir d'une mitrailleuse d'avion car selon les experts leurs balles déchirent les organes internes et créent instantanément une onde de choc qui rend inconscient et empêche un pilote d’atterrir. Or le célèbre aviateur allemand a bien posé son Fokker dans le village de Vaux-sur-Somme le 21 avril 1918. Sur le panneau commémoratif qui y est depuis édifié, il est d’ailleurs précisé que Manfred von Richthofen fut mortellement touché par un mitrailleur australien avant d’entrer dans la légende.